Самарец, сбывавший наркотики, получил восемь с половиной лет колонии

В Самаре суд вынес приговор безработному 23-летнему Дмитрию Шантенкову, которого признали виновным в приобретении, хранении и сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, в марте 2016 г. Шантенков неоднократно сбывал наркотики жителям города. А 31 марта его задержали с запрещенным веществом.

Суд назначил самарцу восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.