В Башкирии самарская фура столкнулась с УАЗ, три человека погибли

В среду, 28 декабря, около 18:20 на 1303 км федеральной трассы М5 Самара-Уфа-Челябинск 48-летний водитель УАЗ-"буханки", двигаясь со стороны Уфы в сторону Самары, пошел на обгон сразу двух автомобилей - Chevrolet Lacetti и Mitsubishi ASX, не убедившись в безопасности маневра.

На встречной полосе УАЗ столкнулся с грузовиком Skania из Самарской области. После чего грузовик совершил касательное столкновение со встречными автомашинами - Chevrolet Lacetti и Mitsubishi ASX.

По уточненным данным, в аварии погибла семья из Бугульмы, 48-летние муж с женой и их 13-летний сын, которые ехали в "буханке", пишет gorobzor.ru.