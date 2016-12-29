В Башкирии самарская фура столкнулась с УАЗ, три человека погибли

В среду, 28 декабря, около 18:20 на 1303 км федеральной трассы М5 Самара-Уфа-Челябинск 48-летний водитель УАЗ-"буханки", двигаясь со стороны Уфы в сторону Самары, пошел на обгон сразу двух автомобилей - Chevrolet Lacetti и Mitsubishi ASX, не убедившись в безопасности маневра.
На встречной полосе УАЗ столкнулся с грузовиком Skania из Самарской области. После чего грузовик совершил касательное столкновение со встречными автомашинами - Chevrolet Lacetti и Mitsubishi ASX.
По уточненным данным, в аварии погибла семья из Бугульмы, 48-летние муж с женой и их 13-летний сын, которые ехали в "буханке", пишет gorobzor.ru.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.