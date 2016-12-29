О комфорте самарцев в дни Новогодних праздников позаботятся жилищно-коммунальные службы

Приближающиеся длинные праздники для большинства жителей губернии — выходные дни, но только не для организаций сферы ЖКХ. О том, чтобы во дворах было чисто, а в домах исправно работали все системы, будут заботиться работники управляющих компаний. Крупнейшая из них, "Жилищно-коммунальная система", уже сформировала графики работы в выходные дни и привела в режим готовности все подразделения.

Благоустройство придомовой территории — важная задача в любое время года. Общая площадь придомовой территории, закрепленной за "ЖКС" и подлежащей механизированной и ручной уборке зимой, превышает 1,2 млн кв. м. Границы этой территории установлены вместе с собственниками и закреплены в приложении к договорам управления. Для расчистки снега с проездов используется техника, пешеходные участки, выходы из подъездов от снега очищают дворники. В праздничные дни все они будут на своих участках, а в случае снегопадов рабочие во дворы будут выходить с самого раннего утра. Незамедлительно будет выведена и снегоуборочная техника, готовая работать до конца светового дня.

К слову, у "ЖКС" крупнейший среди УК Самары собственный парк спецтехники: более 100 единиц, из которых больше 20 — снегоуборочные. По одной машине есть в распоряжении каждого ЖЭУ, что позволяет даже в дни снегопада расчистить территорию в течение суток. В случае особо обильных осадков компания готова привлечь и дополнительную технику в сторонних организациях.

Алгоритм зимней уборки у "ЖКС" отлажен. Проверить его работоспособность уже довелось и в этом году, когда в ноябре и декабре прошло несколько сильных снегопадов. Тогда были мобилизованы все ресурсы, и в целом удалось не допустить скопления снега во дворах. В этом убедились не только жители города, но и контролирующие органы.

Будет продолжаться и очистка скатных кровель от снега и наледи. Ежедневно проводятся осмотры, и если выявляются опасные места, то они чистятся в первую очередь.

Во время праздников в обычном режиме, то есть круглосуточно, будут работать аварийная служба и колл-центр. Таким образом, жители смогут пользоваться привычным каналом связи для оформления заявок.

На рабочих местах по графику будет находиться и руководство компании "ЖКС": генеральный директор и его заместители, директора и инженеры районных подразделений, руководители и инженеры ЖЭУ.

Управляющая компания "ЖКС" поздравляет жителей Самары с наступающим Новым годом и желает добрых праздников, мира и благополучия!