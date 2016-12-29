О комфорте самарцев в дни Новогодних праздников позаботятся жилищно-коммунальные службы

Приближающиеся длинные праздники для большинства жителей губернии — выходные дни, но только не для организаций сферы ЖКХ. О том, чтобы во дворах было чисто, а в домах исправно работали все системы, будут заботиться работники управляющих компаний. Крупнейшая из них, "Жилищно-коммунальная система", уже сформировала графики работы в выходные дни и привела в режим готовности все подразделения.
Благоустройство придомовой территории — важная задача в любое время года. Общая площадь придомовой территории, закрепленной за "ЖКС" и подлежащей механизированной и ручной уборке зимой, превышает 1,2 млн кв. м. Границы этой территории установлены вместе с собственниками и закреплены в приложении к договорам управления. Для расчистки снега с проездов используется техника, пешеходные участки, выходы из подъездов от снега очищают дворники. В праздничные дни все они будут на своих участках, а в случае снегопадов рабочие во дворы будут выходить с самого раннего утра. Незамедлительно будет выведена и снегоуборочная техника, готовая работать до конца светового дня.
К слову, у "ЖКС" крупнейший среди УК Самары собственный парк спецтехники: более 100 единиц, из которых больше 20 — снегоуборочные. По одной машине есть в распоряжении каждого ЖЭУ, что позволяет даже в дни снегопада расчистить территорию в течение суток. В случае особо обильных осадков компания готова привлечь и дополнительную технику в сторонних организациях.
Алгоритм зимней уборки у "ЖКС" отлажен. Проверить его работоспособность уже довелось и в этом году, когда в ноябре и декабре прошло несколько сильных снегопадов. Тогда были мобилизованы все ресурсы, и в целом удалось не допустить скопления снега во дворах. В этом убедились не только жители города, но и контролирующие органы.
Будет продолжаться и очистка скатных кровель от снега и наледи. Ежедневно проводятся осмотры, и если выявляются опасные места, то они чистятся в первую очередь.
Во время праздников в обычном режиме, то есть круглосуточно, будут работать аварийная служба и колл-центр. Таким образом, жители смогут пользоваться привычным каналом связи для оформления заявок.
На рабочих местах по графику будет находиться и руководство компании "ЖКС": генеральный директор и его заместители, директора и инженеры районных подразделений, руководители и инженеры ЖЭУ.
Управляющая компания "ЖКС" поздравляет жителей Самары с наступающим Новым годом и желает добрых праздников, мира и благополучия!
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.