Городская ГИБДД просит помощи в розыске водителя, сбившего подростка в Зубчаниновке

В Самаре 22 декабря, в 8:40, в пос. Зубчаниновка, на перекрестке улиц Транзитной и Изыскательный неустановленная машина сбила 14-летнюю девочку, которая пересекала дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. В ДТП она получила травмы и была вынуждена обратиться в больницу.
Водитель с места ДТП скрылся. На данный момент есть основания предполагать, что за рулем была женщина.
В отношении неустановленного водителя возбуждено административное дело за нарушение ПДД, из-за чего пешеход получил легкий или средней тяжести вред здоровью, плюс за оставление места ДТП.
Отдел ГИБДД У МВД России по Самаре ведет розыск скрывшегося водителя и просит очевидцев ДТП обратиться в отделение розыска 3 роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по Самаре по адресу: ул. Литвинова, 360 или сообщить по телефону: 228-53-49.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.