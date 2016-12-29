Городская ГИБДД просит помощи в розыске водителя, сбившего подростка в Зубчаниновке

В Самаре 22 декабря, в 8:40, в пос. Зубчаниновка, на перекрестке улиц Транзитной и Изыскательный неустановленная машина сбила 14-летнюю девочку, которая пересекала дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. В ДТП она получила травмы и была вынуждена обратиться в больницу.

Водитель с места ДТП скрылся. На данный момент есть основания предполагать, что за рулем была женщина.

В отношении неустановленного водителя возбуждено административное дело за нарушение ПДД, из-за чего пешеход получил легкий или средней тяжести вред здоровью, плюс за оставление места ДТП.

Отдел ГИБДД У МВД России по Самаре ведет розыск скрывшегося водителя и просит очевидцев ДТП обратиться в отделение розыска 3 роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по Самаре по адресу: ул. Литвинова, 360 или сообщить по телефону: 228-53-49.