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Общество

Должники в новогодние праздники смогут снять ограничение на вылет прямо в аэропорту Курумоч

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самары имеющие задолженности на период новогодних праздников теперь смогут снять ограничение на вылет из страны прямо в аэропорту Курумоч у дежурных судебных приставов, сообщает пресс-служба самарского УФССП.

Дежурящие круглосуточно на время новогодних праздников судебные приставы имеют доступ к сервису "Банк данных исполнительных производств" и могут в экстренном порядке вынести постановление о снятии временного ограничения на выезд, если должником в полном объеме будут исполнены обязательства по исполнительному производству.

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