В праздники отделение экстренной офтальмологической помощи будет работать круглосуточно

Ежегодно в период новогодних каникул увеличивается число пациентов отделения экстренной офтальмологической помощи больницы имени Т.И. Ерошевского.
Самарцы получают травмы при неосторожном обращении с фейерверками, хлопушками, петардами и т. п.
В праздничные дни отделение экстренной офтальмологической помощи СОКОБ им. Т. И. Ерошевского (ул. Ново-Садовая, 158) будет работать ежедневно в круглосуточном режиме. Больница принимает всех пострадавших, без медицинских полисов и направлений. Телефон отделения экстренной офтальмологической помощи: 8(846) 323-00-40.
Статистика офтальмологического травмпункта за последние три года показывает, что чаще всего пациенты получают травмы из-за собственной невнимательности. Например, год назад в новогодние каникулы за срочной помощью к офтальмологам с "новогодними" травмами глаз обратились 17 пациентов. Большая часть из них получила легкие повреждения глаз от попадания елочных иголок и искр бенгальских огней (в 2014 таких пациентов было пятеро). Не обошлось и без серьезных травм: от удара пробкой шампанского пострадали три человека, от ожогов, полученных при зажигании фейерверка, — два человека.
Медики предупреждают, что взрыв петарды, ожог от новогоднего салюта могут обернуться сильнейшей травмой глаза, которая может привести к потере зрения. Такие же последствия могут быть и при попадании пробки от шампанского в глаз, скорость полета которой — от 40 км/ч.
Также врачи советуют следовать инструкции и соблюдать технику безопасности при использовании пиротехнических средств, не стрелять пробкой от шампанского, сообщает пресс-служба областного правительства.
Последние комментарии
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!
Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((
у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,
а что такое ФАП? наверное это будет вывеска на фасаде, чтобы все поняли, что это за строение.