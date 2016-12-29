В праздники отделение экстренной офтальмологической помощи будет работать круглосуточно

Ежегодно в период новогодних каникул увеличивается число пациентов отделения экстренной офтальмологической помощи больницы имени Т.И. Ерошевского.

Самарцы получают травмы при неосторожном обращении с фейерверками, хлопушками, петардами и т. п.

В праздничные дни отделение экстренной офтальмологической помощи СОКОБ им. Т. И. Ерошевского (ул. Ново-Садовая, 158) будет работать ежедневно в круглосуточном режиме. Больница принимает всех пострадавших, без медицинских полисов и направлений. Телефон отделения экстренной офтальмологической помощи: 8(846) 323-00-40.

Статистика офтальмологического травмпункта за последние три года показывает, что чаще всего пациенты получают травмы из-за собственной невнимательности. Например, год назад в новогодние каникулы за срочной помощью к офтальмологам с "новогодними" травмами глаз обратились 17 пациентов. Большая часть из них получила легкие повреждения глаз от попадания елочных иголок и искр бенгальских огней (в 2014 таких пациентов было пятеро). Не обошлось и без серьезных травм: от удара пробкой шампанского пострадали три человека, от ожогов, полученных при зажигании фейерверка, — два человека.

Медики предупреждают, что взрыв петарды, ожог от новогоднего салюта могут обернуться сильнейшей травмой глаза, которая может привести к потере зрения. Такие же последствия могут быть и при попадании пробки от шампанского в глаз, скорость полета которой — от 40 км/ч.

Также врачи советуют следовать инструкции и соблюдать технику безопасности при использовании пиротехнических средств, не стрелять пробкой от шампанского, сообщает пресс-служба областного правительства.