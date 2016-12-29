Жители региона: "У нас в Самарской области появился настоящий губернатор"

В четверг, 29 декабря, губернатор Николай Меркушкин в торжественной обстановке вручил жителям губернии высокие государственные награды. Они были удостоены как знаков отличия от имени президента России Владимира Путина, так и наград Самарской области.

Праздничное мероприятие, по традиции, состоялось в гостинично-представительском комплексе областного правительства. "Здесь в разные времена, 20, 30, 50 лет назад, проходили очень значимые мероприятия для нашей области", — заметил Николай Меркушкин.

Губернатор сказал, что церемонией награждения лучших людей губернии завершается деловой год в Самарской области. "Каждый из вас внес огромный вклад в развитие области, страны в целом. Каждый из вас пользуется огромным уважением в коллективе, вы известные люди в Самарской области. Это говорит о том, что вы ведете огромную работу для укрепления нашего региона, нашей страны", — обратился к участникам церемонии глава региона.

Мероприятие проходит накануне Нового года и Николай Меркушкин, в своем вступительном слове, подвел некоторые итоги уходящего 2016 года. "Год для всех нас оказался непростым, случились разные беды и хотелось бы, чтобы все они остались в уходящем году. В 2017 году мы должны решать задачи не только сегодняшнего дня, но и создавать основы благополучной жизни для наших детей и внуков", — уверен глава региона.

Как заметил губернатор, Самарская область в последние несколько лет живет именно по этому принципу — строятся новые детские сады и школы, открываются новые спортивные центра, развивается социальная инфраструктура.

"Это все требует серьезных вложений, но закладывает основы полноценной жизни для подрастающих поколений. Мы должны заниматься всем этим, иначе так и будем продолжать "проедать" то, что создали наши предшественники", — подчеркнул Николай Меркушкин.

Губернатор добавил, что масштабная работа, проделанная за последние четыре года, уже начала давать результат. В частности, пошла на убыль кривая заболеваемости СПИДом и туберкулезом, снижается число наркозависимых.

Меняются не только люди, но и облик городов и сел. "Только в дорожном строительстве за последние два-три года финансирование увеличилось в три-пять раз. Таких объемов строительства дорог, как, к примеру, в Самаре, раньше не было никогда", — сказал Николай Меркушкин и заверил, что темпы дорожного строительства не снизятся и в 2017 году. По мнению главы региона, это говорит о том, что значительно увеличились инвестиции в основной капитал, чего еще пять лет назад в губернии не происходило.



Политика инвестиций в будущее будет продолжена и в следующем году, несмотря на непростой характер областного бюджета. Губернатор замечает — у Самарской области есть внутренние резервы и очень много проектов можно реализовать если каждый бюджетный рубль использовать по назначению. К примеру, регион продолжит сокращать управленческие расходы, а высвобождаемые средства пойдут на выполнение социально значимых проектов.

"Еще четыре года назад на управление мы тратили порядка 11 млрд рублей, в этом году уже 8,5 млрд рублей. По опыту других регионов, на эти цели мы можем тратить еще на 3 млрд рублей меньше", — пояснил глава региона.

Николай Меркушкин уверен — жители Самарской области ответственные люди, стараются двигаться в правильном направлении, поддерживают власть и сами выходят с инициативами как сделать жизнь губернии лучше. "Я очень хочу, чтобы Самарская область была современным регионом, лидером в России. У нашей области есть огромный потенциал, в регионе есть и успешно развиваются практически все составляющие экономики страны. Поэтому очень многое зависит от активной жизненной позиции самих людей", — говорит руководитель области.

Государственные и региональные награды получили 38 человек и каждый из них является лучшим в своем деле. Впервые, и на это обратил внимание Николай Меркушкин, каждый из награжденных выступил с ответным словом. Лейтмотивом каждого выступления — были слова благодарности своим трудовым коллективам, которые и выдвинули лауреатов на соискание государственных наград. Конечно, в конце декабря, не обошлось и без новогодних поздравлений.

Председатель Самарской организации Союза композиторов России Марк Левянт, указом президента России награжденный Орденом Дружбы, свою награду разделил со всеми своими коллегами. Композитор сказал слова благодарности всем своим коллегам, особо выделив коллектив ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова, трагически погибшего 25 декабря в авиакатастрофе над Черным морем, с которыми его связывали не только профессиональные, но и дружеские отношения.

Марк Левянт выразил слова благодарности Николаю Меркушкину за поддержку учреждений культуры даже в самых отдаленных уголках Самарской области.

Заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Елена Гриценко, удостоенная медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, в своем слове подчеркнула, что эта награда — результат работы всей социальной сферы региона. "Мы понимаем нашу ответственность во всех тех поручениях, которые вы нам даете и не подведем вас", — заверила она Николая Меркушкина.

Многодетная семья Амира Исмаилова и Татьяны Ушанковой из Жигулевска, отмеченная медалью ордена "Родительская слава" выразили признательность губернатору за то, что "Самарская область в последние годы стала подниматься с колен".

С их мнением соглашается начальник автобазы ООО "Нова" Яков Захаров, ему была объявлена благодарность президента России. "У нас в Самарской области появился настоящий губернатор, область в последние годы активно развивается, строятся дома, дороги", — сказал он.

Генеральный директор ХК "Лада" Владимир Вдовин, которому была объявлена благодарность президента за заслуги в области физической культуры и спорта, большой вклад в развитии отечественного хоккея в своем выступлении подчеркнул, что только благодаря личной позиции Николая Меркушкина в Тольятти и Самарской области в целом сохранился большой хоккей. Владимир Вдовин передал губернатору благодарственное письмо президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.

Профессор Самарского государственного экономического университета Николай Чечин, награжденный почетным знаком "За труд во благо земли Самарской", поблагодарил Николая Меркушкина за поддержку ветеранов и добавил, что глава региона, один из немногих руководителей, кто детально разбирается не только в теории, но и в сложнейших методах работы промышленности, сельского хозяйства.

Главный врач Тольятинской городской клинической больницы № 1 Евгений Сакеев, которому было присвоено почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Самарской области" сказал слова благодарности за поддержку Автограда. "Спасибо за тот прорыв который в последние годы есть в Тольятти. Вы подняли город с колен, десятилетиями наш город разваливали, но вы смогли изменить ситуацию", — сказал он Николаю Меркушкину.

В заключение Николай Меркушкин поздравил всех награжденных с Новым годом и пожелал успехов в 2017 году.