Николай Меркушкин отмечен Орденом за вклад в развитие отрасли связи

Президиум общественной организации профсоюзов работников связи России наградил губернатора Самарской области Николая Меркушкина орденом за заслуги в деле укрепления социального партнерства, значительный личный вклад в реализацию региональных программ развития отрасли связи.

Правительство Самарской области тесно взаимодействует с профсоюзными организациями. В частности, в регионе действует постоянная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

В ее рамках подписано соглашение включающие обязательства по дальнейшему динамичному социально-экономическому развитию Самарской области, реализации конституционных прав граждан в сфере трудовых отношений и повышению уровня жизни населения губернии.

Стоит отметить, что к данному ордену установлена денежная составляющая в размере 100 тыс. рублей.

Николай Меркушкин перечислил эту сумму на расчетный счет благотворительного фонда "Радость", занимающегося помощью нуждающимся детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.