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Михаил Бабич поздравил жителей Приволжья с наступающим Новым годом

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 30 декабря, полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич обратился к жителям округа, чтобы поздравить их с наступающим Новым годом.

Фото: Архив «ВН»

"В преддверии этого праздника каждый из нас, мысленно перелистывая страницы календаря уходящего года, вспоминает наиболее важные и значимые события своей жизни, личные достижения и успехи. Мы, жители Приволжья, в 2016 году много сделали для развития России, ее экономики, социальной сферы, науки, укрепления обороноспособности государства, межнационального и межконфессионального мира и согласия", - говорится в поздравлении.

Как отмечает Михаил Бабич, на предприятиях округа успешно выполняется задача по импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве, внедряются новые высококонкурентные производства. Большое внимание уделяется развитию социальной сферы, создаются условия для того, чтобы наша молодёжь могла реализовать себя в учёбе, науке, экономике, в спорте.

"Хочу выразить благодарность всем, кто трудился для благополучия своего региона и страны, всем, кто своим каждодневным трудом вносил вклад в успех общего дела", - подчеркнул полпред.

"В эти декабрьские дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Уверен, что 2017-й год окажется для нас успешным и счастливым. Опираясь на бесценный опыт старших поколений, великое прошлое страны, огромный человеческий потенциал и трудолюбие нашего народа, мы добьёмся новых побед и достижения поставленных целей", - отмечается в поздравлении.

"Пусть 2017-й будет годом созидательной и плодотворной работы, временем значимых свершений и больших успехов. Желаю вам и всем вашим близким мира и согласия, здоровья, благополучия. Счастливого Нового года и исполнения желаний!", - пожелал Михаил Бабич.

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