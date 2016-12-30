Молодежная сборная России по хоккею в составе с тольяттинцем проиграла США на чемпионате мира

В Канаде на молодежном чемпионате мира по хоккею сыграны матчи третьего тура. Сборная России, в составе которой выступает воспитанник тольяттинской "Лады" Денис Гурьянов, со счетом 2:3 уступила американцам, пишет tlt.ru.

Команды начали встречу активно, моменты создавались поочередно то у одних, то у других. Одна из таких атак завершилась голом американцев — Келлер завершил долгий розыгрыш партнеров. После гола соперник провел еще рад опасных атак, но едва США получили очередное численное преимущество, как за ошибку в средней зоне их наказал Кирилл Ураков.

В начале второго периода российская команда вновь осталась в меньшинстве, и американцы с четвертой попытки поразили ворота Ильи Самсонова. Хоккеисты Валерия Брагина имели несколько неплохих моментов, в одном из них лишь штанга спасла соперника, но в середине периода вновь отличилась сборная США — Трой Терри удачно подставил клюшку под передачу партнера. В конце вторых двадцати минут хоккея сборной России удалось сократить отставание в счете. Выстрел партнера от синей линии подправил капитан Кирилл Капризов.

На последней минуте матча Валерий Брагин снял вратаря, но несмотря на все усилия, счет сравнять так и не удалось.

Денис Гурьянов результативными действиями не отметился. Следующий матч россияне проведут против сборной Словакии 1 января.