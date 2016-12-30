Николай Меркушкин провёл рабочую встречу с ректором Самарского университета

В пятницу, 30 декабря, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с ректором Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева Евгением Шахматовым.

Евгений Шахматов рассказал Николаю Меркушкину об итогах совещания под председательством заместителя председателя правительства России Ольги Голодец, посвященного промежуточным итогам и дальнейшей реализации программы повышения международной конкурентоспособности ведущих российских вузов (проект 5-100).

Совещание состоялось в Москве 19 декабря. Евгений Шахматов сообщил, что в ходе совещания ректорами ведущих вузов страны был поднят вопрос об изменении схемы финансирования университетов, участвующих в программе "5-100".

"Решение о финансировании принимает международный координационный совет программы в марте, деньги поступать начинают в июне. Это создает определенные трудности в работе. Ольга Юрьевна согласилась с нашими доводами, заметив, что в марте совет должен рассматривать финансирование не текущего, а следующего года. Кроме того, с 2017 года она берет ход выполнения программы "5-100" под свой личный контроль", — рассказал Шахматов.

"Финансирование в 2017 году остается на прежнем уровне?", — спросил Николай Меркушкин. Ректор пояснил, что финансирование в следующем году не меняется.

Кроме того, 20 декабря Евгений Шахматов принял участие в первой церемонии награждения лауреатов премии международного детского центра "Артек" "Архитектор знаний". Премии вручили Ольга Голодец, министр образования и науки РФ Ольга Васильева и директор МДЦ "Артек" Алексей Каспржак.

"Среди ВУЗов отметили только нас и МГТУ им. Баумана. В "Артеке" у нас работают 4 лаборатории, где ежемесячно занимаются по тысяче ребят", — сообщил Шахматов.

В ходе рабочей встречи Николай Меркушкин и Евгений Шахматов обсудили планы работы Самарского национального исследовательского университета в следующем году, а также подготовку заседания наблюдательного совета университета, которое должно состояться до 26 января.

"Это связано с тем, что необходимо принять ряд решений, в частности план финансово-хозяйственной деятельности вуза", — сообщил Евгений Шахматов.

Также в феврале под председательством Николая Меркушкина состоится заседание попечительского совета Самарского университета по подготовке к 75-летию вуза.