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Футбол Спорт

Ибрагим Цаллагов подписал соглашение с "Зенитом" на 3,5 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник "Крыльев Советов" Ибрагим Цаллагов стал третьим новичком "Зенита" в зимнее трансферное окно. Соглашение с футболистом рассчитано на 3,5 года, сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Фото: www.fc-zenit.ru

— Ибрагим, ходило много слухов и разговоров о вашем переходе и вот вы — в "Зените". Ваши чувства?

— Разговоров действительно было очень много, и сначала я к ним относился именно как к слухам. Но затем я пообщался с руководством "Крыльев Советов", которое подтвердило заинтересованность петербуржцев ко мне. После чего уже пошла работа по оформлению моего трансфера.

— Всю свою профессиональную карьеру вы провели в "Крыльях Советов". Тяжело далось решение покинуть Самару и переехать в новое и незнакомое для вас место?

— Несмотря на то что "Зенит" — это величина в российском и европейском футболе, этот шаг дался мне нелегко. В "Крылья Советов" я пришел совсем мальчишкой, получил в Самаре закалку и стал профессионалом. Городу, команде и ее болельщикам я многим обязан. Но, конечно, я понимаю, что в Петербурге для меня открываются новые возможности в футбольном плане. А покидать Самару, в которой я провел восемь замечательных лет и пережил много всего с командой, действительно тяжело. Хочу поблагодарить "Крылья Советов", и в особенности их болельщиков. Но, насколько я знаю, петербургские и самарские болельщики близки и очень хорошо относятся друг к другу, так что этот факт меня греет.

— С кем вы советовались при переходе в "Зенит"?

— "Зенит" очень известная команда, так что никаких справок наводить не нужно было. Я советовался только со своими родственниками и друзьями. Среди них было несколько футболистов, но к Петербургу они никакого отношения не имеют. Главное было самому принять решение и поддерживает ли тебя семья в этом вопросе. Семья была за.

— В этом сезоне вы большую часть игр провели на позиции правого защитника, затем перешли в опорную зону. При этом у вас есть еще и опыт игры на левом краю обороны. Какая позиция вам больше всего самому симпатична?

— Изначально я был опорником, но в Самаре так сложились обстоятельства, что мне пришлось играть справа в защите. Успел поиграть и на противоположном фланге. Но для меня это только плюс, потому что футболист, который может сыграть на нескольких позициях, вдвойне полезен команде.

— Вы не первый игрок, который переходит из "Крыльев Советов" в "Зенит". Вдохновляет ли вас пример Александра Анюкова, который стал настоящей легендой петербургского футбола.

— Пример Анюкова действительно стоит перед глазами, и хотелось бы его повторить.

— У "Зенита" есть особая традиция для новичков — туннель, в котором особо усердствует Артем Дзюба. Готовы к этому испытанию?

— Да, я слышал об этом, и про Дзюбу в том числе. Но это самое меньшее, на что я готов в "Зените". Если надо пройти такой обряд посвящения, значит, с радостью пройду. Думаю, это хорошая и нужная традиция. Возможно, она сразу раскрепощает новых игроков.

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Последние комментарии

Сергей Глушков 01 ноября 2016 17:58 Ибрагим Цаллагов может покинуть "Крылья Советов"

попер шантаж

kfn mkk 11 июля 2016 21:33 "Крылья Советов" уступили "Стяуа" - 0:1

снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.

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Какой-нить ответ

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присосались упыри к футболу -только осиновый кол спасет

Сергей Глушков 18 марта 2016 00:00 У защитника "Крыльев Советов" Ибрагима Цаллагова есть предложения от нескольких клубов

ничего хорошего. наверное в краснодар уйдет

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