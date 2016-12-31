Николай Меркушкин: "В 2017 году нам необходимо трудиться с удвоенной энергией"

В субботу, 31 декабря, губернатор Николай Меркушкин поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым годом.

"Приближение Нового года мы всегда ждем с особым, волнующим чувством. Новогодний праздник, ставший символом светлых чаяний и добрых надежд, дарит нам радость, объединяет нас в любви к родным и близким, к родному дому, к нашему Отечеству — великой России, — говорится в поздравлении. — Совсем немного осталось до боя кремлевских курантов. И в эти минуты хочется вспомнить о том, что особенно дорого каждому из нас".

По словам главы региона, для Самарской области, как и для всей нашей страны, 2016-й год был очень непростым.

"Это было время серьезных испытаний, поиска новых решений и новых возможностей для дальнейшего развития региона, улучшения условий жизни наших сограждан, — сказал руководитель области. — Несмотря на трудности, мы многое успели сделать.

Николай Меркушкин подчеркнул, что в области открывались новые производства, школы, детские сады, больницы, спортивные объекты, высокими темпами строилось жилье, развивалась транспортная инфраструктура.

"Выросло сельское хозяйство — наши аграрии собрали самый большой за последние 15 лет урожай зерновых. Продолжает свое развитие высшая школа, готовится к реализации проект наукограда "Гагарин-центр". Активно ведется подготовка к чемпионату мира по футболу. Теперь для нас задача номер один — сделать все, чтобы мировое первенство прошло на самом высоком уровне", — отметил губернатор.

"Организованно, честно и открыто прошли выборы в Государственную думу и региональный парламент. Прошедшая избирательная кампания укрепила статус нашей губернии как политически активного региона с высоким уровнем народной поддержки курса, проводимого президентом России", — напомнил Николай Меркушкин.

Глава региона особо отметил: исключительно важно, что глава государства Владимир Владимирович Путин поддержал нашу инициативу о присвоении Самаре почетного звания "Город трудовой и боевой славы". Тем самым увековечен огромный трудовой вклад жителей города в Великую Победу, их героизм на фронте.

По словам Николая Меркушкина, событием поистине исторического значения стало решение руководства страны о придании Тольятти статуса территории опережающего развития.

"Для реализации всего намеченного в 2017 году и выхода региона на устойчивую траекторию роста нам необходимо трудиться с удвоенной энергией. Не сомневаюсь, что ваша ответственная гражданская позиция, умение быть единой командой позволят нам укрепить позиции губернии как опорного региона России", — считает губернатор.

Глава региона сердечно поблагодарил жителей Самарской области за активное участие в решение задач и готовность служить общему делу.

"Пусть все ваши мечты непременно сбудутся, а ваши родные и близкие всегда будут рядом. Пусть в каждом доме, в каждой семье царят любовь, взаимопонимание и душевный покой. От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и добра! С Новым годом, дорогие друзья! С новым счастьем!", — пожелал руководитель области.