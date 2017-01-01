В Самаре ВАЗ врезался в столб, пострадали трое человек

В субботу, 31 декабря, в Самаре на перекрестке улиц Мичурина и Луначарского около 18:00 произошло ДТП с участием ВАЗа. Водитель "десятки" не справился с управлением и въехал в световую опору.

Скорая помощь доставила в больницу троих пострадавших, один из них — в тяжелом состоянии. Более подробной информации пока нет, пишет 63.ru.