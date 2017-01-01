Пьяный сызранец попал под колеса грузовика

В субботу, 31 декабря, в 14:00 в районе дома № 140 на ул. Фрунзе в Сызрани грузовой автомобиль "ГАЗ" совершил наезд на человека, пишет ktv-ray.ru.

"Мужчина выбежал на проезжую часть и был пьян, — рассказали очевидцы. — Он решил пробежать перед машиной на другую сторону дороги и не рассчитал свои силы.

На место происшествия прибыла бригада "скорой помощи", которая срочно госпитализировала пострадавшего в реанимационное отделение ЦГБ.

"На момент госпитализации мужчина (примерный возраст 50 лет) был в алкогольном опьянении. Он получил травму головы и после удара автомобиля оставался без сознания", — сообщил источник в здравоохранении.