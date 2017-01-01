Пьяный сызранец попал под колеса грузовика

В субботу, 31 декабря, в 14:00 в районе дома № 140 на ул. Фрунзе в Сызрани грузовой автомобиль "ГАЗ" совершил наезд на человека, пишет ktv-ray.ru.
"Мужчина выбежал на проезжую часть и был пьян, — рассказали очевидцы. — Он решил пробежать перед машиной на другую сторону дороги и не рассчитал свои силы.
На место происшествия прибыла бригада "скорой помощи", которая срочно госпитализировала пострадавшего в реанимационное отделение ЦГБ.
"На момент госпитализации мужчина (примерный возраст 50 лет) был в алкогольном опьянении. Он получил травму головы и после удара автомобиля оставался без сознания", — сообщил источник в здравоохранении.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.