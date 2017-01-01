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ДТП Происшествия

Пьяный сызранец попал под колеса грузовика

СЫЗРАНЬ. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В субботу, 31 декабря, в 14:00 в районе дома № 140 на ул. Фрунзе в Сызрани грузовой автомобиль "ГАЗ" совершил наезд на человека, пишет ktv-ray.ru.

"Мужчина выбежал на проезжую часть и был пьян, — рассказали очевидцы. — Он решил пробежать перед машиной на другую сторону дороги и не рассчитал свои силы.

На место происшествия прибыла бригада "скорой помощи", которая срочно госпитализировала пострадавшего в реанимационное отделение ЦГБ.

"На момент госпитализации мужчина (примерный возраст 50 лет) был в алкогольном опьянении. Он получил травму головы и после удара автомобиля оставался без сознания", — сообщил источник в здравоохранении.

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Спасибо!!!

Алекс Алексеев 10 декабря 2016 16:02 Столкновение трамваев на Барбошиной поляне могло произойти по вине водителя-стажера

Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.

Евгений Андреев 16 ноября 2016 22:20 В Отрадном нетрезвая девушка без водительских прав за рулем Lada Kalina устроила ДТП со смертельным исходом

чем только думают когда пьяными садятся за руль?

Иван Иваныч 17 октября 2016 17:25 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...

Hamaruba Tonga 14 октября 2016 17:19 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.

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