В Новокуйбышевске горел автомобиль

В понедельник, 2 января, в 3:08 в Новокуйбышевске на ул. Карбышева горел легковой автомобиль, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе восьми человек личного состава и двух спецмашин.

Возгорание ликвидировано в 3:19. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.