В Самаре за ночь сгорело два автомобиля, сообщает областное МЧС.
Первый вызов на пульт дежурного поступил в понедельник, 2 января, в 4:13. В Железнодорожном районе на ул. Революционной горел легковой автомобиль. Силами восьми спасателей и двух спецмашин возгорание было ликвидировано за 13 минут.
Второй случая загорания легкового автомобиля зафиксирован в 4:57 на ул. Мориса Тореза. На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 10 человек и двух единиц техники. Огонь был ликвидирован за 14 минут.
Причины пожаров и ущерб от них устанавливаются.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление