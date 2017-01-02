В Самаре за ночь сгорело два автомобиля, сообщает областное МЧС.

Первый вызов на пульт дежурного поступил в понедельник, 2 января, в 4:13. В Железнодорожном районе на ул. Революционной горел легковой автомобиль. Силами восьми спасателей и двух спецмашин возгорание было ликвидировано за 13 минут.

Второй случая загорания легкового автомобиля зафиксирован в 4:57 на ул. Мориса Тореза. На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 10 человек и двух единиц техники. Огонь был ликвидирован за 14 минут.

Причины пожаров и ущерб от них устанавливаются.