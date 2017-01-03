В Ленинском районе Самары 32 человека тушили пожар

В понедельник, 2 января, в 17:23 в пожарную охрану Самары поступило сообщение о возгорании на ул. Садовая в Ленинском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, горели домашние вещи на площади 5 кв. метров. В их тушении участвовали 32 человека, применялось семь единиц техники. Очаг возгорания был локализован в 17:33, а через две минуты пожар удалось полностью ликвидировать.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.