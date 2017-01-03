В Ленинском районе Самары 32 человека тушили пожар

В понедельник, 2 января, в 17:23 в пожарную охрану Самары поступило сообщение о возгорании на ул. Садовая в Ленинском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, горели домашние вещи на площади 5 кв. метров. В их тушении участвовали 32 человека, применялось семь единиц техники.
Очаг возгорания был локализован в 17:33, а через две минуты пожар удалось полностью ликвидировать.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление