Денис Гурьянов помог молодежной сборной России выйти в полуфинал чемпионата мира

Воспитанник тольяттинской школы хоккея Денис Гурьянов помог молодежной сборной России обыграть национальную команду Дании и выйти в полуфинал чемпионата мира, сообщает tlt.ru.
Встреча команд состоялась в понедельник, 2 января. Россияне разгромили датчан со счетом 4:0. Денис Гурьянов записал на свой счет результативную передачу.
В следующем раунде турнира российские хоккеисты встретятся с американцами. Матч пройдет в среду, 4 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.
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