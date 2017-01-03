Денис Гурьянов помог молодежной сборной России выйти в полуфинал чемпионата мира

Воспитанник тольяттинской школы хоккея Денис Гурьянов помог молодежной сборной России обыграть национальную команду Дании и выйти в полуфинал чемпионата мира, сообщает tlt.ru.

Встреча команд состоялась в понедельник, 2 января. Россияне разгромили датчан со счетом 4:0. Денис Гурьянов записал на свой счет результативную передачу.

В следующем раунде турнира российские хоккеисты встретятся с американцами. Матч пройдет в среду, 4 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.