В Волжском районе под лед р. Сухая Самарка провалился автомобиль с людьми, двое погибли, один спасся

В воскресение, 1 января, около 20:00 в Волжском районе в р. Сухая Самарка в районе старой понтонной переправы провалился в промоину и полностью погрузился под воду автомобиль "Нива" с водителем и двумя пассажирами, сообщают в ПСС по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, водителю автомобиля удалось выбраться на поверхность. Добравшись до берега, он позвонил в полицию. Спасательная операция была поделена на два этапа: поиск места происшествия и подъем утонувших со дна водоема.
Во вторник, 2 января, поисковая группа Поисково-спасательного отряда Новокуйбышевска на аэроглиссере "Патруль", по заявлению сотрудников полиции, проводила осмотр затонов р. Сухая Самарка с целью обнаружения места происшествия, так как водитель утонувшей "Нивы" не мог вспомнить место, где машина провались в промоину. Поиски заняли все светлое время суток. В среду. 3 января, в 08:30 поисковые работы были возобновлены. Осмотр местности спасателями проводился с аэроглиссера и двух снегоходов. Поиски осложнялись сильным снегопадом.
В 13 часов на льду спасатели обнаружили автомобильные следы, которые обрывались у края промоины. Рисунок протектора был опознан водителем "Нивы". Расстояние от спасательной станции до места происшествия по холмистой местности составляло около 20 километров. К месту происшествия были направлены водолазы отряда специального назначения. Для погружения водолазов в месте спусков была подготовлена майна. Лед в протоке был непрочным и, буквально, ходил под ногами. Глубина на месте погружения составляла 6 метров. Из-за ограниченной видимости под водой водолаз использовал источник искусственного освещения. Автомобиль был обнаружен спустя 20 минут поисков.
"У пассажира на заднем сидении выбраться из трехдверной "Нивы" шансов не было, — сообщают в ПСС по Самарской области. — Пассажир на переднем сидении также не смог самостоятельно выбраться из машины. Оба погибших были подняты на поверхность и доставлены до спасательной станции ПСО г. Новокуйбышевска".
В 17:25 спасательные работы на месте происшествия, в которых участвовали восемь спасателей, применялось три автомобиля, два снегохода и аэроглиссер "Патруль", были закончены.
Последние комментарии
Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!
Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!
Обалдеть... Сочувствую
Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?
Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.