В Волжском районе под лед р. Сухая Самарка провалился автомобиль с людьми, двое погибли, один спасся

В воскресение, 1 января, около 20:00 в Волжском районе в р. Сухая Самарка в районе старой понтонной переправы провалился в промоину и полностью погрузился под воду автомобиль "Нива" с водителем и двумя пассажирами, сообщают в ПСС по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, водителю автомобиля удалось выбраться на поверхность. Добравшись до берега, он позвонил в полицию. Спасательная операция была поделена на два этапа: поиск места происшествия и подъем утонувших со дна водоема.

Во вторник, 2 января, поисковая группа Поисково-спасательного отряда Новокуйбышевска на аэроглиссере "Патруль", по заявлению сотрудников полиции, проводила осмотр затонов р. Сухая Самарка с целью обнаружения места происшествия, так как водитель утонувшей "Нивы" не мог вспомнить место, где машина провались в промоину. Поиски заняли все светлое время суток. В среду. 3 января, в 08:30 поисковые работы были возобновлены. Осмотр местности спасателями проводился с аэроглиссера и двух снегоходов. Поиски осложнялись сильным снегопадом.

В 13 часов на льду спасатели обнаружили автомобильные следы, которые обрывались у края промоины. Рисунок протектора был опознан водителем "Нивы". Расстояние от спасательной станции до места происшествия по холмистой местности составляло около 20 километров. К месту происшествия были направлены водолазы отряда специального назначения. Для погружения водолазов в месте спусков была подготовлена майна. Лед в протоке был непрочным и, буквально, ходил под ногами. Глубина на месте погружения составляла 6 метров. Из-за ограниченной видимости под водой водолаз использовал источник искусственного освещения. Автомобиль был обнаружен спустя 20 минут поисков.

"У пассажира на заднем сидении выбраться из трехдверной "Нивы" шансов не было, — сообщают в ПСС по Самарской области. — Пассажир на переднем сидении также не смог самостоятельно выбраться из машины. Оба погибших были подняты на поверхность и доставлены до спасательной станции ПСО г. Новокуйбышевска".

В 17:25 спасательные работы на месте происшествия, в которых участвовали восемь спасателей, применялось три автомобиля, два снегохода и аэроглиссер "Патруль", были закончены.