В нацпарке "Самарская лука" спасен, попавший в браконьерскую петлю кабан

Государственные инспекторы Жигулевского участкового лесничества национального парка "Самарская Лука" поздно вечером во время патрулирования около Муромского городка увидели на обочине два автомобиля, следы от которых уходили в лесопосадку, сообщила 2 января пресс-служба нацпарка.

По информации пресс-службы, водители автомобилей быстро поехали прочь. После непродолжительной погони инспекторы вернулись на место, где первоначально видели машины и пошли по натоптанным от места их стоянки следам в лесополосу. Там была обнаружена связанная, живая самка кабана.

Предположительно она попала в браконьерскую петлю.

Инспекторы вызвали на помощь мобильную группу, так как животное было крупное, тяжелое и пыталось вырваться. Поскольку не было известно, как долго кабан находился в связанном состоянии и какие повреждения получил, было принято решение отвезти его в ветлечебницу в Жигулевск. После осмотра и оказания необходимой помощи врач рекомендовал выпустить животное в лес, что и было сделано.