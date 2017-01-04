В нацпарке "Самарская лука" спасен, попавший в браконьерскую петлю кабан

Государственные инспекторы Жигулевского участкового лесничества национального парка "Самарская Лука" поздно вечером во время патрулирования около Муромского городка увидели на обочине два автомобиля, следы от которых уходили в лесопосадку, сообщила 2 января пресс-служба нацпарка.
По информации пресс-службы, водители автомобилей быстро поехали прочь. После непродолжительной погони инспекторы вернулись на место, где первоначально видели машины и пошли по натоптанным от места их стоянки следам в лесополосу. Там была обнаружена связанная, живая самка кабана.
Предположительно она попала в браконьерскую петлю.
Инспекторы вызвали на помощь мобильную группу, так как животное было крупное, тяжелое и пыталось вырваться. Поскольку не было известно, как долго кабан находился в связанном состоянии и какие повреждения получил, было принято решение отвезти его в ветлечебницу в Жигулевск. После осмотра и оказания необходимой помощи врач рекомендовал выпустить животное в лес, что и было сделано.
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Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?