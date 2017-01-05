Губернатор выразил соболезнования родным и близким летчика-космонавта Игоря Волка

В четверг, 5 января, губернатор Самарской области Николай Меркушкин выразил соболезнования родным и близким летчика-космонавта Игоря Петровича Волка в связи с его кончиной.

"От имени правительства и жителей Самарской области, от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Героя Советского Союза, летчика-космонавта, заслуженного летчика-испытателя СССР, президента международной ассоциации "Земля и космонавтика" Игоря Петровича Волка", — говорится в телеграмме.

Губернатор отметил, что Игорь Петрович внес большой вклад в развитие советской авиации и космонавтики, неоднократно выполняя сложнейшие полетные задания, проходил специальную подготовку к полету на многоразовом космическом корабле "Буран".

"Нам всем будет не хватать этого волевого, мужественного, безраздельно преданного своей профессии человека, так много сделавшего для нашей страны. Жизнь Игоря Петровича Волка — образец преданного служения Отечеству, яркий пример для нашей молодежи. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", — подчеркнул глава региона.