Губернатор выразил соболезнования родным и близким летчика-космонавта Игоря Волка

В четверг, 5 января, губернатор Самарской области Николай Меркушкин выразил соболезнования родным и близким летчика-космонавта Игоря Петровича Волка в связи с его кончиной.
"От имени правительства и жителей Самарской области, от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Героя Советского Союза, летчика-космонавта, заслуженного летчика-испытателя СССР, президента международной ассоциации "Земля и космонавтика" Игоря Петровича Волка", — говорится в телеграмме.
Губернатор отметил, что Игорь Петрович внес большой вклад в развитие советской авиации и космонавтики, неоднократно выполняя сложнейшие полетные задания, проходил специальную подготовку к полету на многоразовом космическом корабле "Буран".
"Нам всем будет не хватать этого волевого, мужественного, безраздельно преданного своей профессии человека, так много сделавшего для нашей страны. Жизнь Игоря Петровича Волка — образец преданного служения Отечеству, яркий пример для нашей молодежи. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", — подчеркнул глава региона.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.