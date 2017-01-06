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Здравоохранение Общество

В первые дни нового года в больнице им. Семашко родилось 23 малыша

САМАРА. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
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В среду, 4 января, глава Самары Олег Фурсов посетил Самарскую городскую клиническую больницу имени Н. А. Семашко и поздравил семьи с рождением детей в первые дни 2017 года. Он вручил родителям новорожденных самарцев памятные подарки.

Как рассказала заведующая отделением Раиса Ильяшевская, с начала года в больнице имени Н. А. Семашко родились 23 малыша. Всего за прошедший год в этом родильном доме приняли 5177 родов, что на 300 больше, чем в 2015 году.

Олег Фурсов отметил, что рождаемость в Самаре из года в год неуклонно повышается. При этом растёт количество семей, которые принимают решение о появлении второго и третьего ребенка.

"Это наглядный результат той работы по поддержке семьи, материнства и детства, которая проводится нашим государством и является одной из приоритетных, — подчеркнул Олег Фурсов. — Мы стараемся сделать все для того, чтобы жизнь в городе была комфортной, уютной, чтобы нашим детям было где учиться и реализовывать свои способности. В городе строятся новые детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта. В 2016 году началось строительство центра "Мать и дитя". При поддержке губернатора Николая Ивановича Меркушкина в Самаре был открыт современный перинатальный центр, который способен принять самых сложных пациентов". 

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Последние комментарии

Fani Fani 26 февраля 2016 17:42 Планируется объединить "скорые" Волжского и Безенчукского районов

Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!

Vladimir Ignatev 17 февраля 2016 14:35 Главврачом Красноярской ЦРБ назначен Александр Крятов

Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!

Ольга Максимова 07 июня 2015 22:23 Сотрудники Госавтоинспекции подарят молодым мамам автомобильные кресла

Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((

иван бабайкин 06 июня 2015 17:29 Сотрудники Госавтоинспекции подарят молодым мамам автомобильные кресла

у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,

Дмитрий Курбанов 06 июня 2015 07:25 В августе в поселке Шмидта заработает ФАП

а что такое ФАП? наверное это будет вывеска на фасаде, чтобы все поняли, что это за строение.

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