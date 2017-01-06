В первые дни нового года в больнице им. Семашко родилось 23 малыша

В среду, 4 января, глава Самары Олег Фурсов посетил Самарскую городскую клиническую больницу имени Н. А. Семашко и поздравил семьи с рождением детей в первые дни 2017 года. Он вручил родителям новорожденных самарцев памятные подарки.

Как рассказала заведующая отделением Раиса Ильяшевская, с начала года в больнице имени Н. А. Семашко родились 23 малыша. Всего за прошедший год в этом родильном доме приняли 5177 родов, что на 300 больше, чем в 2015 году.

Олег Фурсов отметил, что рождаемость в Самаре из года в год неуклонно повышается. При этом растёт количество семей, которые принимают решение о появлении второго и третьего ребенка.

"Это наглядный результат той работы по поддержке семьи, материнства и детства, которая проводится нашим государством и является одной из приоритетных, — подчеркнул Олег Фурсов. — Мы стараемся сделать все для того, чтобы жизнь в городе была комфортной, уютной, чтобы нашим детям было где учиться и реализовывать свои способности. В городе строятся новые детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта. В 2016 году началось строительство центра "Мать и дитя". При поддержке губернатора Николая Ивановича Меркушкина в Самаре был открыт современный перинатальный центр, который способен принять самых сложных пациентов".