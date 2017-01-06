Снежные завалы в Самаре расчищают около 200 единиц уборочной техники

В первые дни нового 2017 года в Самару вернулись интенсивные снегопады. Как сообщает администрация Самары, с начала сезона на полигоны вывезено уже 140 тыс. т снега.
Сейчас для расчистки городских магистралей, тротуаров, лестничных спусков и остановок общественного транспорта мобилизована уборочная техника МП "Благоустройство": в дневную смену выведены 130 спецмашин, в том числе десяток самосвалов для вывоза снега, задействованы и 175 дорожных рабочих.
Одновременно с уборкой осуществляется обработка противогололедными реагентами. В ночную смену планируется задействовать 209 единиц, в том числе до 80 самосвалов для вывоза снега.
В первую очередь расчищаются дороги, по которым пролегают маршруты движения городского общественного транспорта. Также особое внимание уделяется расчистке дорог, ведущих к социальным учреждениям.
Контроль за качеством содержания территорий внутригородских районов, в том числе придомовых, ведется районными администрациями в рамках работы административных комиссий.
Ситуация находится на контроле МП "ГАТИ по благоустройству" и департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары. За ненадлежащее санитарное состояние территорий управляющие организации привлекаются к административной ответственности.
В минувшие сутки для уборки внутридворовых территорий управляющие компании, ТСЖ и ЖСК вывели более 2400 дворников и 164 машины.
Администрация Самары обращается к автомобилистам с просьбой не оставлять личный транспорт на длительный срок на обочинах дорог, а ночью исключить стоянку автомобилей на магистральных улицах.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.