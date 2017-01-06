Снежные завалы в Самаре расчищают около 200 единиц уборочной техники

В первые дни нового 2017 года в Самару вернулись интенсивные снегопады. Как сообщает администрация Самары, с начала сезона на полигоны вывезено уже 140 тыс. т снега.

Сейчас для расчистки городских магистралей, тротуаров, лестничных спусков и остановок общественного транспорта мобилизована уборочная техника МП "Благоустройство": в дневную смену выведены 130 спецмашин, в том числе десяток самосвалов для вывоза снега, задействованы и 175 дорожных рабочих.

Одновременно с уборкой осуществляется обработка противогололедными реагентами. В ночную смену планируется задействовать 209 единиц, в том числе до 80 самосвалов для вывоза снега.

В первую очередь расчищаются дороги, по которым пролегают маршруты движения городского общественного транспорта. Также особое внимание уделяется расчистке дорог, ведущих к социальным учреждениям.

Контроль за качеством содержания территорий внутригородских районов, в том числе придомовых, ведется районными администрациями в рамках работы административных комиссий.

Ситуация находится на контроле МП "ГАТИ по благоустройству" и департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары. За ненадлежащее санитарное состояние территорий управляющие организации привлекаются к административной ответственности.

В минувшие сутки для уборки внутридворовых территорий управляющие компании, ТСЖ и ЖСК вывели более 2400 дворников и 164 машины.

Администрация Самары обращается к автомобилистам с просьбой не оставлять личный транспорт на длительный срок на обочинах дорог, а ночью исключить стоянку автомобилей на магистральных улицах.