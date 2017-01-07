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Общество

В Самарской области зафиксирован новый абсолютный суточный максимум количества осадков

САМАРА. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 января, в Самарской области был побит абсолютный суточный максимум количества осадков. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Фото: Владимир Котмишев

За сутки выпало 19,5 мм осадков. Это на 8,5 мм больше предыдущего рекорда — 11 мм, зарегистрированного в 1986 году.

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