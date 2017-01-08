На трассе М-5 столкнулись фура, "Газель" и Lada Priora, один водитель погиб

В субботу, 7 января, на трассе М-5 в Самарской области произошло ДТП в котором погиб автомобилист. Об этом сообщает ПСС по Самарской области.

На 913 км трассы М-5 в сложных погодных условиях столкнулись фура, грузовая "Газель" и Lada Priora. Двух человек после случившегося госпитализировали. Водитель "Газели" получил смертельные травмы. Кроме того, погибшего зажало в деформированной от удара кабине автомобиля. С 16:50 по 19:00 спасатели ПСО Сызрани проводили работы по его деблокированию.