Три человека погибли при столкновении Daewoo с автобусом в Большеглушицком районе

В Большеглушицком районе 7 января в ДТП погибли три человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Днем на 76 км дороги Самара — Большая Черниговка 38-летний водитель Daewoo не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ под управлением 40-летнего мужчины.
В результате аварии погибли на месте водитель и два пассажира иномарки. Еще одну пассажирку легковушки с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
По предварительным данным, водители были трезвы. По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.