Три человека погибли при столкновении Daewoo с автобусом в Большеглушицком районе

В Большеглушицком районе 7 января в ДТП погибли три человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Днем на 76 км дороги Самара — Большая Черниговка 38-летний водитель Daewoo не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ под управлением 40-летнего мужчины.

В результате аварии погибли на месте водитель и два пассажира иномарки. Еще одну пассажирку легковушки с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

По предварительным данным, водители были трезвы. По факту ДТП ведется проверка.