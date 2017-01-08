На улицах Самары горожане дважды встретили сокола

В Самаре 6 и 7 января на улицах дважды видели хищную птицу, предположительно, сокола. Об этом сообщает progorodsamara.ru.

6 числа горожанин сфотографировал хищника в сугробе около пл. Кирова. А на следующий день другой житель Самары заснял на видео похожую птицу у мусорки в районе ТЦ "Космопорт".