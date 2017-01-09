"Крылья Советов" просмотрят защитника "Шинника" Кирилла Гоцука

Центральный защитник ярославского "Шинника" Кирилл Гоцук отправился на сбор с "Крыльями Советов", пишет sport76.ru.
Самарцы в понедельник, 9 января, прибудут в турецкий Белек, где будут тренироваться до 21 числа. В это время у "Крыльев" запланирован один товарищеский матч.
Последние комментарии
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ
присосались упыри к футболу -только осиновый кол спасет
ничего хорошего. наверное в краснодар уйдет