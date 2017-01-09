В Самаре спасали мужчину, угрожавшего сброситься с балкона восьмого этажа

В воскресенье, 8 января, около пяти часов вечера жители одного из многоэтажных домов по ул. Калининградской в Самаре увидели, как с балкона восьмого этажа свесился мужчина, угрожавший сброситься, и сообщили об этом в чрезвычайных службы, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец случившегося.
Вскоре к дому приехали полицейские, врачи "скорой", психиатрическая бригада и представители других чрезвычайных служб.
Как сообщили очевидцы, возмутитель спокойствия вел себя явно неадекватно. Пару раз он забирался обратно на балкон, после чего свешивался снова. Кто-то даже видел в его руках нож.
К счастью трагедии удалось избежать. Когда мужчина свесился с балкона в очередной раз в квартиру прошли полицейские, которые смогли затащить его обратно.
Какие меры были приняты к нарушителю спокойствия, пока неизвестно.
Последние комментарии
Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!
Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!
Обалдеть... Сочувствую
Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?
Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.