В Тольятти двое мигрантов погибли в новогоднюю ночь при попытке пожарить шашлыки

В Комсомольском районе Тольятти вечером 31 декабря после того, как был потушен пожар в гаражном боксе на ул. Матросова, там обнаружили два трупа.

Согласно сведениям источника в правоохранительных органах, погибшие являются гражданами Узбекистана 52 и 50 лет. По предварительным данным, в новогоднюю ночь они пытались жарить шашлыки прямо в гараже, из-за чего начался пожар, в котором погибли они оба. Уголовное дело не возбуждали, ведется проверка.