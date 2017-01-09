В Тольятти двое мигрантов погибли в новогоднюю ночь при попытке пожарить шашлыки

В Комсомольском районе Тольятти вечером 31 декабря после того, как был потушен пожар в гаражном боксе на ул. Матросова, там обнаружили два трупа.
Согласно сведениям источника в правоохранительных органах, погибшие являются гражданами Узбекистана 52 и 50 лет. По предварительным данным, в новогоднюю ночь они пытались жарить шашлыки прямо в гараже, из-за чего начался пожар, в котором погибли они оба.
Уголовное дело не возбуждали, ведется проверка.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление