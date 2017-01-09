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Пожары Происшествия

В Тольятти двое мигрантов погибли в новогоднюю ночь при попытке пожарить шашлыки

ТОЛЬЯТТИ. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Комсомольском районе Тольятти вечером 31 декабря после того, как был потушен пожар в гаражном боксе на ул. Матросова, там обнаружили два трупа.

Фото: 63.mchs.gov.ru

Согласно сведениям источника в правоохранительных органах, погибшие являются гражданами Узбекистана 52 и 50 лет. По предварительным данным, в новогоднюю ночь они пытались жарить шашлыки прямо в гараже, из-за чего начался пожар, в котором погибли они оба.

Уголовное дело не возбуждали, ведется проверка.

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Юляшка Мальцева 11 декабря 2016 18:38 Пенсионерка отравилась угарным газом и получила ожоги в загоревшемся доме в пос. Ясная Поляна

Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((

Мария Михайлова 11 декабря 2016 10:57 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:43 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление

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