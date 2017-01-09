Мужчин, эвакуированных со льдины под Жигулевском, накажут за рыбалку в запрещенной зоне

В понедельник, 9 января, стало известно, что трое мужчин, эвакуированных накануне вечером с дрейфовавшей льдины на Волге под Жигулевском, занимались незаконной рыбной ловлей в запретной зоне Саратовского водохранилища. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

"Представитель государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Средневолжского территориального управления по рыболовству в отношении них составил протоколы об административном нарушении", — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.