Чапаевская прокуратура нашла 20 сайтов с порнографией

Прокуратура Чапаевска обнаружила 20 интернет-страниц с порнографией, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с требованием признать информацию запрещенной к распространению в РФ.

Городской суд удовлетворил требования прокурора. Решения суда направлены в управление Роскомнадзора по Самарской области.