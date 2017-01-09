ХК "Лада" в серии буллитов обыграл "Йокерит" - 4:3

В понедельник, 9 января, в очередном матче КХЛ "Лада" на выезде встречалась с "Йокеритом".

Счет открыли хозяева в начале игры, но до конца первого периода Семен Валуйский и Василий Стрельцов вывели "Ладу" вперед - 2:1.

Во втором отрезке Тэйлор Аронсон увеличил преимущество гостей - 3:1. В третьем периоде "Йокерит" сумел отыграться и перевел игру в овертайм, а затем в серию буллитов. В затянувшейся серии послематчевых бросков удача улыбнулась "Ладе" - 4:3, сообщает официальный сайт лиги.