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Хоккей Спорт

ХК "Лада" в серии буллитов обыграл "Йокерит" - 4:3

ХЕЛЬСИНКИ. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 января, в очередном матче КХЛ "Лада" на выезде встречалась с "Йокеритом".

Счет открыли хозяева в начале игры, но до конца первого периода Семен Валуйский и Василий Стрельцов вывели "Ладу" вперед - 2:1.

Во втором отрезке Тэйлор Аронсон увеличил преимущество гостей - 3:1. В третьем периоде "Йокерит" сумел отыграться и перевел игру в овертайм, а затем в серию буллитов. В затянувшейся серии послематчевых бросков удача улыбнулась "Ладе" - 4:3, сообщает официальный сайт лиги.

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