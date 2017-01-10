В Самаре при пожаре в квартире на ул. Теннисная погиб человек

В понедельник, 9 января, в 21:08 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в доме на ул. Теннисная в Кировском районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, в квартире горели домашние вещи на площади 8 кв. м. В их тушении участвовали 10 человек, применялось три единицы пожарной техники.

Очаг возгорания удалось локализовать в 21:24, а через шесть минут пожар был полностью ликвидирован.

В ГУ МЧС по Самарской области отмечают, что при пожаре погиб 80-летний мужчина. Было эвакуировано 15 человек.

Сейчас причины пожара и ущерб от него устанавливаются.