"Почта России" объяснила почему письма самарцев лежат в ящиках по 12 дней

В "Почте России" прокомментировали результаты проверок Роскомнадзора, который обнаружил, что письма из некоторых почтовых ящиков извлекают со значительной задержкой - от трех до 12 дней.

В региональном управлении Федеральной почтовой связи отмечают, что только из пяти ящиков в Самаре, Тольятти и Кинель-Черкассах выемка писем была осуществлена с нарушением установленных сроков. А доля корреспонденции, отправленной с нарушением сроков выемки, составляет лишь 0,0000044% от общего количества писем.

Причиной сбоев в самарском филиале "Почты России" называют напряженную ситуацию с распространением ОРВИ среди сотрудников почтовых отделений.