В Самаре не распродали тысячи елок

В этом году в Самаре продавцы новогодних елок не распродали тысячи деревьев, выяснил корреспондент Волга Ньюс.

Елочные базары, которых в Самаре только официальных было открыто 150, закончили работу 31 декабря в 16:00. Продавцы были обязаны остановить продажи и убрать за собой рабочие места. В противном случае им грозил невозврат залога в размере 25 тыс. рублей. Видимо, эта сумма простимулировала предпринимателей, и базары сворачивали работу, вывозя мусор и не проданные елки.

В соцсетях самарцы делились фотографиями грузовиков, доверху груженных оказавшимися ненужными елками. Горожане в подписях и комментариях недоумевали: почему на свалки и в переработку отправляется такое большое количество деревьев.

"Елки увозят (" instagram.com, пользователь cross2000

Продавцы, с которыми удалось пообщаться корреспонденту Волга Ньюс, сетовали на низкий спрос, виня во всем отсутствие у населения денег.

31 декабря около 20:00 вечера корреспондент посетил несколько елочных базаров в Октябрьском районе. На пересечении проспекта Масленникова и ул. Маломосковской в это время шел разбор точки Али Камборова.

"В этом году у меня плохо шли продажи. Сначала я продавал елки по 300 рублей, потом начал раздавать бесплатно. Вчера 10 деревьев раздал, сегодня еще пять подарил. Я уже оказался в минусе, а людям приятно. В следующем году не буду этим заниматься", - поделился предприниматель.

Во время беседы подъезжает грузовой автомобиль и молодые люди начинают складывать оставшийся товар. Из 200 закупленных деревьев мужчина смог продать меньше половины. К расходам добавится оплата грузовика, который повезет елки на свалку.

Натик Сайфулаев торговал на пересечении улицы Революционной и Московского шоссе. Предприниматель признается, что в этом году вышел "в ноль". Чтобы избежать штрафа, он арендовал специальный бокс, куда будет отвозить "излишки".

"Мы стараемся продавать елки как можно дешевле, потому что понимаем: у людей нет денег. За 200 не возьмут, а вот за 150 могут", — говорит продавец.

В самом выгодном положении оказывается молодой человек Али. Он отказывается называть фамилию. Предприниматель организовал точку на пересечении улиц Гагарина и Революционной. Молодой человек уверяет, что закупил 1 тыс. деревьев, а смог продать 800. Поясняет, что остался в плюсе. Прибыль он планирует получить и от продажи оставшихся елок на переработку - договорился сдать деревья на опилки.

Из 10 опрошенных предпринимателей трое заявили, что понесли убытки. Даже если они лукавят, количество непроданных деревьев впечатляет. В среднем на каждой осмотренной точке их осталось около 50 штук. Если умножить их на 150 официальных елочных базаров, то получится более 7 тыс. выброшенных деревьев.

За официальной статистикой, а также с вопросом будет ли учтен низкий спрос на елки при формировании плана на следующий год корреспондент обратился в городской департамент потребительского рынка, где обещали ответить в течение недели.