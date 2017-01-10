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ДТП Происшествия

За год в Самарской области случилось около 4 тыс. ДТП

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За 2016 г. в Самарской области произошло 3821 ДТП, в которых погибли 428 человек и получили ранения еще 5024 человека. Об этом Волга Ньюс сообщила замначальника отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Оксана Кузнецова.

В целом, в ГАИ отмечают небольшое снижение показателей аварийности по сравнению с 2015 годом. Например, общее число аварий снизилось на 1,6%.

В то же время работников Госавтоинспекции беспокоит, что в аварии все чаще стали попадать дети.

Так, всего с детьми в 2016 г. произошло 479 ДТП (примерно на 3% больше чем в 2015 году). Погибли 12 мальчиков и девочек (что больше на 20%, чем в 2015 году). Ранены 523 ребенка (что больше предыдущего года на 3,6%).

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Паша Атлашов 23 декабря 2016 20:51 Грузовик снес пост ДПС "Зеленовка" под Тольятти

Спасибо!!!

Алекс Алексеев 10 декабря 2016 16:02 Столкновение трамваев на Барбошиной поляне могло произойти по вине водителя-стажера

Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.

Евгений Андреев 16 ноября 2016 22:20 В Отрадном нетрезвая девушка без водительских прав за рулем Lada Kalina устроила ДТП со смертельным исходом

чем только думают когда пьяными садятся за руль?

Иван Иваныч 17 октября 2016 17:25 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...

Hamaruba Tonga 14 октября 2016 17:19 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.

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