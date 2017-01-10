За год в Самарской области случилось около 4 тыс. ДТП

За 2016 г. в Самарской области произошло 3821 ДТП, в которых погибли 428 человек и получили ранения еще 5024 человека. Об этом Волга Ньюс сообщила замначальника отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Оксана Кузнецова.

В целом, в ГАИ отмечают небольшое снижение показателей аварийности по сравнению с 2015 годом. Например, общее число аварий снизилось на 1,6%.

В то же время работников Госавтоинспекции беспокоит, что в аварии все чаще стали попадать дети.

Так, всего с детьми в 2016 г. произошло 479 ДТП (примерно на 3% больше чем в 2015 году). Погибли 12 мальчиков и девочек (что больше на 20%, чем в 2015 году). Ранены 523 ребенка (что больше предыдущего года на 3,6%).