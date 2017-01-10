За год в Самарской области случилось около 4 тыс. ДТП

За 2016 г. в Самарской области произошло 3821 ДТП, в которых погибли 428 человек и получили ранения еще 5024 человека. Об этом Волга Ньюс сообщила замначальника отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Оксана Кузнецова.
В целом, в ГАИ отмечают небольшое снижение показателей аварийности по сравнению с 2015 годом. Например, общее число аварий снизилось на 1,6%.
В то же время работников Госавтоинспекции беспокоит, что в аварии все чаще стали попадать дети.
Так, всего с детьми в 2016 г. произошло 479 ДТП (примерно на 3% больше чем в 2015 году). Погибли 12 мальчиков и девочек (что больше на 20%, чем в 2015 году). Ранены 523 ребенка (что больше предыдущего года на 3,6%).
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.