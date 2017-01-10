16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Этнографический комплекс "Парк дружбы народов" откроется к маю 2018 года Николай Меркушкин: "Самарская область может стать пилотным регионом для федеральной программы по застройке заброшенных промзон" Николай Меркушкин: "Христианские идеалы добра, любви и милосердия - опора нашего общества" Губернатор выразил соболезнования родным и близким летчика-космонавта Игоря Волка Николай Меркушкин: "В 2017 году нам необходимо трудиться с удвоенной энергией"

Губернатор Власть и политика

Этнографический комплекс "Парк дружбы народов" откроется к маю 2018 года

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 48
Версия для печати

Во вторник, 10 января, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с основателем ГК "Амонд", почетным строителем России и председателем региональной общественной организации "Союз народов Самарской области" Ростиславом Хугаевым.

Этнографический комплекс "Парк дружбы народов" откроется к маю 2018 года Этнографический комплекс "Парк дружбы народов" откроется к маю 2018 года
Фото: Светлана Осьмачкина

Разговор начался с обсуждения послания Николая Меркушкина депутатам Самарской губернской думы и жителям региона. "Уверен, если мы объединим усилия, то сможем решить все поставленные в послании вопросы", — сказал Ростислав Хугаев.

Предметом встречи стало создание этнографического комплекса "Парк дружбы народов" в Куйбышевском районе Самары в микрорайоне "Волгарь".

Новый этнографический комплекс, по замыслу его создателей, позволит жителям и гостям города узнать о традициях, истории, культуре народов, живущих на территории нашего края. Кстати, парк уже включен в гостевые маршруты чемпионата мира по футболу.

Ожидается, что большая часть комплекса откроется для посетителей уже в начале осени, к областному Дню дружбы народов, который отмечается 12 сентября. Окончательный же ввод в эксплуатацию парка должен состоятся не позднее мая 2018 года.

Ростислав Хугаев рассказал Николаю Меркушкину о работах, которые ведутся на территории будущего туристического центра Самары. Так, уже высажено 77 деревьев, до конца марта посадка всех 375 деревьев будет завершена.

Стоит отметить, что деревья высаживаются уже "взрослыми". "Это делается, чтобы уже в этом году все посетители ощутили, что это парк. Уже сейчас мы привозим на площадку гостей, и они нам говорят, что в парке уже дышится по-другому", — пояснил Хугаев. Он также заверил главу региона, что в течение лета здесь будут выполнены все работы по благоустройству, строительству пешеходных зон.

Практически готовы и проекты внутреннего убранства каждого из 20 национальных домов. Как пояснил Хугаев, к их оформлению планируется привлечь и национальных мастеров. "Я поддерживаю, что мастера каждой из представленных в парке национальностей должны сами оформить свои дома", — заметил Николай Меркушкин.

Глава региона выступил с предложением усилить историческую составляющую этнографического комплекса. В частности, по возможности, устроить там археологические и краеведческие выставки. По мнению губернатора, это вызовет дополнительный интерес у посетителей. Ростислав Хугаев согласился с этим предложением.

Николай Меркушкин поддержал инициативу Ростислава Хугаева о строительстве на территории комплекса Дома дружбы народов. Губернатор выразил уверенность, что Дом дружбы народов станет ядром притяжения жителей и гостей Самары в этнографический комплекс и центром проведения всевозможных мероприятий самого высокого уровня.

Куда бы вы направили коммунальщиков в первую очередь?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:42 Николай Меркушкин: "Подвиг Героев Отечества невозможно переоценить"

Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

Группа СИНКО 08 апреля 2016 10:06 Николай Меркушкин ознакомился с работой СХП "Кармала" Кошкинского района, которое дает свыше 50 центнеров с га

озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)

ОЛЕГ Деев 03 августа 2015 20:35 Жорес Алферов: "Гагарин-центр" должен быть создан под конкретные задачи"

по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

Фото на сайте

Николай Меркушкин провел совещание, посвященное строительству нового речного вокзала в Самаре

Николай Меркушкин провел совещание, посвященное строительству нового речного вокзала в Самаре

Николай Меркушкин вручил жителям губернии высокие государственные награды

Николай Меркушкин вручил жителям губернии высокие государственные награды

Очередная отчетно-выборная конференция регионального отделения партии "Единая Россия"

Очередная отчетно-выборная конференция регионального отделения партии "Единая Россия"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5