Пожарные Самары спасли трехлетнего малыша из горящего дома

Во вторник, 10 января, пожарные Самары спасли из горящего дома на. ул. Казбекской в Куйбышевском районе трехлетнего малыша.

По данным чрезвычайной службы, сообщение о возгорании поступило к ним в 14:36. Площадь пожара составила 80 кв. м. В тушении участвовали 26 человек, использовалось семь единиц пожарной техники. Очаг возгорания удалось локализовать в 15:01, а через пять минут пожар был полностью ликвидирован, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.