Пожарные Самары спасли трехлетнего малыша из горящего дома

Во вторник, 10 января, пожарные Самары спасли из горящего дома на. ул. Казбекской в Куйбышевском районе трехлетнего малыша.
- По данным чрезвычайной службы, сообщение о возгорании поступило к ним в 14:36. Площадь пожара составила 80 кв. м. В тушении участвовали 26 человек, использовалось семь единиц пожарной техники.
- Очаг возгорания удалось локализовать в 15:01, а через пять минут пожар был полностью ликвидирован, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление