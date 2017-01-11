На самарской обводной дороге МАЗ съехал в кювет и перевернулся после столкновения с фурой Mercedes

В Красноярском районе 10 января произошло ДТП с участием двух грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 18:00 на 10 км самарской обводной дороги 43-летний водитель МАЗа, ехавший со стороны трассы Самара — Бугуруслан в направлении трассы М-5, по предварительной версии полицейских, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Mercedes-Benz под управлением 47-летнего мужчины. От удара МАЗ съехал в левый кювет и перевернулся.
В результате аварии оба водителя получили травмы и попали в больницу.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.