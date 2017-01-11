На самарской обводной дороге МАЗ съехал в кювет и перевернулся после столкновения с фурой Mercedes

В Красноярском районе 10 января произошло ДТП с участием двух грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:00 на 10 км самарской обводной дороги 43-летний водитель МАЗа, ехавший со стороны трассы Самара — Бугуруслан в направлении трассы М-5, по предварительной версии полицейских, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Mercedes-Benz под управлением 47-летнего мужчины. От удара МАЗ съехал в левый кювет и перевернулся.

В результате аварии оба водителя получили травмы и попали в больницу.