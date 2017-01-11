Губернатору Самарской области Николаю Меркушкину представили обновленный проект будущего ледового дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре.

Николай Меркушкин: "В новом Дворце спорта не будет ни одного незадействованного сантиметра"

В совещании приняли участие заместитель министра строительства, главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников, архитектор Дмитрий Орлов и генеральный директор ООО "Волгатрансстрой-проект" Александр Александров. Стороны в деталях обсудили проект будущего спортивного объекта.

По словам главы региона, проект нового здания на 5 тыс. мест решит многие задачи, которые стоят перед масштабным и современным спорткомплексом региона.

Напомним, в начале декабря 2016 года Николай Меркушкин, представители областного минстроя, архитекторы и проектировщики обсудили несколько вариантов проектов: один подразумевал реконструкцию существующего Дворца спорта, второй - снос здания и строительство нового, современного комплекса, соответствующего стандартам проведения международных соревнований.

В итоге было принято решение в пользу строительства нового объекта, так как этот вариант позволит значительно расширить функционал Дворца спорта, при этом по стоимости он равен реконструкции.

"Мы должны создавать комфортные и современные условия как для зрителей, так и для спортсменов. Кроме того, для нас крайне важно, чтобы зал вмещал не менее 5 тыс. зрителей. Это позволит проводить в регионе соревнования международного уровня", - пояснил глава региона, добавив, что Дворец также должен быть приспособлен для проведения концертов и массовых мероприятий.

Эскиз проекта предполагает возведение основной арены на 5 тыс. зрителей с соответствующей инфраструктурой для спортсменов и зрителей, строительство тренировочной ледовой площадки, универсального спортивного и баскетбольного залов, организацию комментаторских кабин и пресс-центра для журналистов, что предусмотрено регламентами Континентальной хоккейной лиги и баскетбольной лиги ВТБ.

Проект дополнился хореографическим и тренажерным залами, дополнительными раздевалками и административными помещениями для профессиональных клубов, спроектированы дополнительные лестницы, лифты и технические помещения.

В спорткомплексе также предусмотрен лед для керлинга на четыре дорожки. Проектировщики работали совместно с представителями федерации керлинга региона и учли все пожелания профессионалов.

Николай Меркушкин добавил, что в районе стадиона "Самара Арена" для этого вида спорта в будущем планируется построить уже полноценный керлинг-центр. Это будет способствовать развитию популярного олимпийского вида спорта в регионе.

Губернатор также поинтересовался возможностью проведения тренировок и спортивных игр во Дворце спорта для волейболистов. Архитекторы пояснили, что есть ряд технических решений, которые позволят приспособить один из залов по высоте потолков для этого вида спорта. "Если такая задача будет поставлена, мы найдем решение", - констатировал Дмитрий Орлов.

"Учитывая, что в новом Дворце спорта добавится несколько залов и появятся дополнительные помещения, у нас не будет ни одного незадействованного сантиметра. Это будет абсолютно современный, соответствующий всем стандартам и максимально эффективный спортивный объект. Это очень важно", - резюмировал Николай Меркушкин.

Губернатор поставил задачу - в течение месяца усовершенствовать проект для максимального удобства спортсменов и зрителей.

Отдельно на встрече рассмотрели возможности Дворца спорта для проведения культурно-зрелищных мероприятий. Особое внимание было уделено расположению сцены.

Проектировщики представили два варианта ее установки, один из которых предлагает по минимуму использовать зрительные ряды, а сцену расположить таким образом, чтобы партер мог выполнять функцию танцпола.

Второй вариант предполагает максимальное использование зрительских мест и возможностей партера. При установке дополнительных трибун-блитчеров Дворец спорта способен вместить даже больше пяти тысяч человек.

Особое внимание было уделено схеме размещения зрителей на трибунах и их безопасности. Обсуждались внешний вид будущего Дворца спорта и внутреннее убранство. По словам главы региона, нужно подобрать такие современные облицовочные материалы, чтобы новый Дворец и внешне, и внутренне выглядел мощно и красиво.