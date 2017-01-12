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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин: "Региональные власти придают большое значение взаимодействию с органами прокуратуры"

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 января, губернатор Николай Меркушкин поздравил работников прокуратуры Самарской области с профессиональным праздником и 295-й годовщиной со дня образования прокуратуры России.

Николай Меркушкин поздравил работников областной прокуратуры с профессиональным праздником Николай Меркушкин поздравил работников областной прокуратуры с профессиональным праздником
Фото: Архив «ВН»

"Ваше ведомство на протяжении всей своей почти трехсотлетней истории было надежной опорой российского государства в деле сохранения законности и правопорядка, защиты прав наших сограждан, обеспечения их безопасности", - говорится в поздравлении.

По словам главы региона, нынешнее поколение сотрудников прокуратуры бережно хранит и преумножает традиции своих предшественников. "Лучших представителей прокурорского корпуса Самарской области отличают высочайший профессионализм, обостренное чувство справедливости, принципиальность и высокая ответственность за результаты своего труда", - заявил руководитель области.

Он подчеркнул, что в сегодняшней непростой экономической и внешнеполитической ситуации приоритетной задачей прокурорских работников остается надзор за обеспечением конституционных прав и свобод человека и гражданина, противодействие коррупции, терроризму и экстремизму.

"Региональные власти придают большое значение взаимодействию с органами прокуратуры, которым принадлежит ведущая роль в координации деятельности всех правоохранительных структур, - сообщил Николай Меркушкин. - Мы и дальше будем оказывать вам всю необходимую поддержку".

Губернатор выразил работникам прокуратуры искреннюю благодарность за верность своему призванию, за честность и самоотверженность при выполнении служебного долга, за преданное служение России.

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