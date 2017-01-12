Николай Меркушкин: "Региональные власти придают большое значение взаимодействию с органами прокуратуры"

В четверг, 12 января, губернатор Николай Меркушкин поздравил работников прокуратуры Самарской области с профессиональным праздником и 295-й годовщиной со дня образования прокуратуры России.
"Ваше ведомство на протяжении всей своей почти трехсотлетней истории было надежной опорой российского государства в деле сохранения законности и правопорядка, защиты прав наших сограждан, обеспечения их безопасности", - говорится в поздравлении.
По словам главы региона, нынешнее поколение сотрудников прокуратуры бережно хранит и преумножает традиции своих предшественников. "Лучших представителей прокурорского корпуса Самарской области отличают высочайший профессионализм, обостренное чувство справедливости, принципиальность и высокая ответственность за результаты своего труда", - заявил руководитель области.
Он подчеркнул, что в сегодняшней непростой экономической и внешнеполитической ситуации приоритетной задачей прокурорских работников остается надзор за обеспечением конституционных прав и свобод человека и гражданина, противодействие коррупции, терроризму и экстремизму.
"Региональные власти придают большое значение взаимодействию с органами прокуратуры, которым принадлежит ведущая роль в координации деятельности всех правоохранительных структур, - сообщил Николай Меркушкин. - Мы и дальше будем оказывать вам всю необходимую поддержку".
Губернатор выразил работникам прокуратуры искреннюю благодарность за верность своему призванию, за честность и самоотверженность при выполнении служебного долга, за преданное служение России.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.