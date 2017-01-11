Эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самаре превышен почти на 28%

За неделю с 2 по 8 января в области зарегистрировано 10315 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре – 6168 случаев.
Отмечается превышение недельных эпидпорогов по совокупному населению Самарской области на 18,6% и на 27,9% по Самаре, в том числе среди лиц старше 15 лет на 25% и 38,6% соответственно.
По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов в структуре положительных находок преобладает доля вирусов гриппа, преимущественно вирусов гриппа типа А (H3N2).
В целом в Самарской области по состоянию на 9 января привито 1 338 901 человек, что составляет 41,67% от населения региона.
Последние комментарии
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!
Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((
у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,
а что такое ФАП? наверное это будет вывеска на фасаде, чтобы все поняли, что это за строение.