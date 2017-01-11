Эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самаре превышен почти на 28%

За неделю с 2 по 8 января в области зарегистрировано 10315 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре – 6168 случаев.

Отмечается превышение недельных эпидпорогов по совокупному населению Самарской области на 18,6% и на 27,9% по Самаре, в том числе среди лиц старше 15 лет на 25% и 38,6% соответственно.

По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов в структуре положительных находок преобладает доля вирусов гриппа, преимущественно вирусов гриппа типа А (H3N2).

В целом в Самарской области по состоянию на 9 января привито 1 338 901 человек, что составляет 41,67% от населения региона.