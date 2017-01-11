ТФОМС пытается уличить частную "скорую помощь" в приписках

В среду, 11 января, в Арбитражном суде Самарской области состоялось очередное заседание по иску ООО "Станция скорой медицинской помощи "Здоровая семья" к ЗАО "Медицинская акционерная страховая компания" о взыскании 582 тыс. руб. — задолженности по договору, заключенному в начале 2016 года.

Решением суда в качестве третьего лица в дело привлечен территориальный фонд обязательного медицинского страхования, который заявил о фальсификации 94 карт вызова скорой медпомощи, которые были приложены к счету от 31 марта 2016 г. на сумму более чем 800 тыс. рублей.

Также третье лицо ходатайствовало об истребовании из пенсионного фонда информации о перечислении истцом страховых взносов на 74 своих сотрудника за март 2016 года. Суд удовлетворил это ходатайство.

Рассмотрение дела отложено на 18 января.