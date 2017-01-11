ТФОМС пытается уличить частную "скорую помощь" в приписках

В среду, 11 января, в Арбитражном суде Самарской области состоялось очередное заседание по иску ООО "Станция скорой медицинской помощи "Здоровая семья" к ЗАО "Медицинская акционерная страховая компания" о взыскании 582 тыс. руб. — задолженности по договору, заключенному в начале 2016 года.
Решением суда в качестве третьего лица в дело привлечен территориальный фонд обязательного медицинского страхования, который заявил о фальсификации 94 карт вызова скорой медпомощи, которые были приложены к счету от 31 марта 2016 г. на сумму более чем 800 тыс. рублей.
Также третье лицо ходатайствовало об истребовании из пенсионного фонда информации о перечислении истцом страховых взносов на 74 своих сотрудника за март 2016 года. Суд удовлетворил это ходатайство.
Рассмотрение дела отложено на 18 января.
Последние комментарии
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!
Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((
у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,
а что такое ФАП? наверное это будет вывеска на фасаде, чтобы все поняли, что это за строение.