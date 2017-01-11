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ТФОМС пытается уличить частную "скорую помощь" в приписках В список ЖНВЛП внесут препараты для избавления от табачной зависимости В первые дни нового года в больнице им. Семашко родилось 23 малыша Сызранская ЦРБ пытается взыскать ущерб с бывшего главврача Больницу имени Середавина готовят к ЧМ-2018

Здравоохранение Общество

ТФОМС пытается уличить частную "скорую помощь" в приписках

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 января, в Арбитражном суде Самарской области состоялось очередное заседание по иску ООО "Станция скорой медицинской помощи "Здоровая семья" к ЗАО "Медицинская акционерная страховая компания" о взыскании 582 тыс. руб. — задолженности по договору, заключенному в начале 2016 года.

Решением суда в качестве третьего лица в дело привлечен территориальный фонд обязательного медицинского страхования, который заявил о фальсификации 94 карт вызова скорой медпомощи, которые были приложены к счету от 31 марта 2016 г. на сумму более чем 800 тыс. рублей.

Также третье лицо ходатайствовало об истребовании из пенсионного фонда информации о перечислении истцом страховых взносов на 74 своих сотрудника за март 2016 года. Суд удовлетворил это ходатайство.

Рассмотрение дела отложено на 18 января.

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Последние комментарии

Fani Fani 26 февраля 2016 17:42 Планируется объединить "скорые" Волжского и Безенчукского районов

Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!

Vladimir Ignatev 17 февраля 2016 14:35 Главврачом Красноярской ЦРБ назначен Александр Крятов

Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!

Ольга Максимова 07 июня 2015 22:23 Сотрудники Госавтоинспекции подарят молодым мамам автомобильные кресла

Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((

иван бабайкин 06 июня 2015 17:29 Сотрудники Госавтоинспекции подарят молодым мамам автомобильные кресла

у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,

Дмитрий Курбанов 06 июня 2015 07:25 В августе в поселке Шмидта заработает ФАП

а что такое ФАП? наверное это будет вывеска на фасаде, чтобы все поняли, что это за строение.

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