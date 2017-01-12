В Самаре при запуске петарды мужчине оторвало палец на руке

В среду, 11 января, во втором часу дня в одной из квартир по ул. Стара-Загора понадобилась экстренная помощь мужчине в возрасте около 35 лет с травматической ампутацией пальца на руке, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По предварительным данным, палец ему оторвало во дворе дома при запуске петарды. Оперативно прибывшие на вызов врачи самарской "скорой" оказали пострадавшему помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.