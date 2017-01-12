В Самаре появились улицы Петра Монастырского, Веры Ершовой и Николая Симонова

В Самаре появились новые улицы имени театральных деятелей, сообщает пресс-служба Самарского театра драмы.



Постановлением администрации Волжского района трем улицам новой очереди "Кошелев-проекта" присвоены имена народных артистов СССР Петра Монастырского, Веры Ершовой и Николая Симонова, навсегда вошедших в историю самарского театра.