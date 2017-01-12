В Хворостянском районе машина скорой помощи съехала в кювет и перевернулась

В среду, 11 января, в Хворостянском районе карета скорой помощи съехала в кювет и перевернулась, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
ДТП произошло в 14:25 на 29 км автодороги "Осинки — Приволжье" на. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 42-летний водитель автомобиля "ГАЗ-325642" двигался со стороны пос. Осинки в направлении с. Приволжье. По предварительной версии полицейских, не справившись с рулевым управлением, мужчина допустил съезд в правый кювет, после чего машина перевернулась.
В результате ДТП две женщины 1950 и 1965 годов рождения, находившиеся на пассажирских сидениях "ГАЗели", получили травмы, с которыми были доставлены в ближайшую больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Из размещенных на сайте ГУ МВД фото следует, что как минимум одна покрышка на автомобиле была сильно изношена.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.