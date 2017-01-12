С полиции требуют 500 тысяч за сотрудника, не остановившего жестокую расправу

Мать забитого до смерти компанией отморозков жителя Отрадного Михаила Черных подала иск к полиции о возмещении морального ущерба. Дело в том, что действующий сотрудник МВД в форме присутствовал при жестокой расправе, но не принял никаких мер, чтобы остановить убийц.

Напомним, что 2 февраля 2014 года, около 4:00 на вышедшего из отрадненского кафе "Багира" Михаила Черных напала компания из 13 человек. Потерпевшего избили бейсбольными битами и в беспомощном состоянии, против его воли принудительно усадили в машину и вывезли на окраину города. Там, в промзоне, его избивали битами и расстреливали из травматического оружия, причинив около 14 огнестрельных ранений, потом бросили на улице на 30-градусном морозе и уехали. Умиравший Михаил Черных оказался в больнице благодаря тому, что его увидел случайный прохожий, который вызвал "скорую". Но полученные им травмы оказались слишком тяжелыми — на нем буквально не было живого места, и 10 февраля мужчина умер в больнице.

За эту жуткую расправу были задержаны 28-летний Алексей Коротков, 25-летний Азис Хасанов, 36-летний Сергей Балакин и 21-летний Иван Куприенко.

Ужас ситуации еще и в том, что как выяснило следствие, Черных убили "по ошибке" — его приняли за другого человека, с которым у напавших был конфликт. При этом совершая расправу в промзоне, преступники уже знали об ошибке, но продолжали издевательства.

В декабре 2015 г. суд Отрадного признал их виновными в умышленном причинении тяжкого вреда, опасного для жизни и здоровья, с особой жестокостью, издевательствами и мучениями, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. В апелляции приговор был пересмотрен и ужесточен. В итоге Коротков получил 12,5 лет, Хасанов — 10, Куприенко — восемь, а Балакин — семь лет.

Как рассказал корреспонденту Волга Ньюс представитель матери Михаила Черных, юрист Николай Воронов, остальные девять участников нападения на Михаила Черных прошли по уголовному делу как свидетели, при этом среди них был и полицейский.

"Но шокирует тот факт, что в момент нападения, в компании с ныне осужденными преступниками, находился при форменной одежде и действующий сотрудник полиции на транспорте Руслан Янзин, который не предпринял каких-либо попыток, чтобы пресечь преступление, — говорит Николай Воронов. — Я его лично спрашивал на суде об этом. И он подтвердил, что был тогда в форме сотрудника полиции".

Как пояснил Николай Воронов, поскольку сотрудник полиции, находящийся в форме, как представитель власти, должен был, используя данные ему полномочия остановить расправу, мать погибшего Михаила Черных Марина Карловна подала иск о взыскании морального ущерба и привлекла ответчиками Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте в лице УТ МВД РФ по ПФО, министерство управления финансами Самарской области и управление Федерального казначейства по Самарской области.

"По причине бездействия сотрудника полиции Янзина Р.М, был до смерти забит мой сын Черных Михаил, — написала она в исковом заявлении. — Указанный сотрудник полиции, на момент преступления, находящийся на окраине г. Отрадного Самарской области, в ночное время в одной компании с преступниками, не предпринял мер для предотвращения преступления".

По словам Николая Воронова, в исковом заявлении Марина Черных, ссылаясь на законодательство России, потребовала взыскать с ответчиков 500 тыс. рублей. Иск был принят судом Самарского района, первое заседание назначено на 31 января.

Юрист добавил, что сейчас Янзин уже не работает в полиции. В суде он давал показания как гражданский.