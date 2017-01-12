Из Самары на полигоны вывезено более 160 тыс. т снега

Общий объем снега, вывезенного из Самары на полигоны, с начала года превысил 160 тыс. т (вместе с тем, который вывезли из парков и скверов).
Об этом сообщил сайт департамента городского хозяйства и экологии 12 января.
За прошедшие сутки с улично-дорожной сети на полигоны было вывезено более 4 тыс. т снега.
В Самаре продолжается очистка улично-дорожной сети от снега и наледи. В минувшие сутки, 11 января, расчистку вели около 300 единиц техники и 350 рабочих муниципального предприятия "Благоустройство".
Придомовые территории приводили в порядок более 2,5 тыс. дворников и 125 коммунальных машин. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко поручил расчистить самарские дворы от последствий сильного снегопада предыдущих дней не позднее пятницы этой недели.
В противном случае к управляющим компаниям будут применены санкции. Штрафы будут выписаны непосредственно на руководителей управляющих организаций, говорится в сообщении.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.