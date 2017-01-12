Из Самары на полигоны вывезено более 160 тыс. т снега

Общий объем снега, вывезенного из Самары на полигоны, с начала года превысил 160 тыс. т (вместе с тем, который вывезли из парков и скверов).

Об этом сообщил сайт департамента городского хозяйства и экологии 12 января.

За прошедшие сутки с улично-дорожной сети на полигоны было вывезено более 4 тыс. т снега.

В Самаре продолжается очистка улично-дорожной сети от снега и наледи. В минувшие сутки, 11 января, расчистку вели около 300 единиц техники и 350 рабочих муниципального предприятия "Благоустройство".

Придомовые территории приводили в порядок более 2,5 тыс. дворников и 125 коммунальных машин. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко поручил расчистить самарские дворы от последствий сильного снегопада предыдущих дней не позднее пятницы этой недели.

В противном случае к управляющим компаниям будут применены санкции. Штрафы будут выписаны непосредственно на руководителей управляющих организаций, говорится в сообщении.